Nel settimo episodio di Stranger Things 5, il personaggio di Will rivela la propria omosessualità a familiari e amici, finalmente pronto a liberarsi di un peso che lo ha oppresso per molto tempo e che lo condizionerebbe negativamente nella battaglia finale contro Vecna. Il coming out di Will Byers non è solo uno dei momenti più emotivi di Stranger Things, ma rappresenta una svolta narrativa costruita con estrema consapevolezza nel corso di più stagioni. In un’intervista a Variety, i fratelli Duffer e Noah Schnapp hanno confermato che la scena era stata pensata da tempo, inizialmente per la quarta stagione, ma poi rimandata. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - “Ora Will è libero” – Noah Schnapp sul coming out del suo personaggio in Stranger Things 5

