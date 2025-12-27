Ora Will è libero – Noah Schnapp sul coming out del suo personaggio in Stranger Things 5

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel settimo episodio di Stranger Things 5, il personaggio di Will rivela la propria omosessualità a familiari e amici, finalmente pronto a liberarsi di un peso che lo ha oppresso per molto tempo e che lo condizionerebbe negativamente nella battaglia finale contro Vecna. Il coming out di Will Byers non è solo uno dei momenti più emotivi di Stranger Things, ma rappresenta una svolta narrativa costruita con estrema consapevolezza nel corso di più stagioni. In un’intervista a Variety, i fratelli Duffer e Noah Schnapp hanno confermato che la scena era stata pensata da tempo, inizialmente per la quarta stagione, ma poi rimandata. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

ora will 232 libero 8211 noah schnapp sul coming out del suo personaggio in stranger things 5

© Cinemaserietv.it - “Ora Will è libero” – Noah Schnapp sul coming out del suo personaggio in Stranger Things 5

Leggi anche: Stranger Things 5, Noah Schnapp commenta quel cliffhanger sconvolgente (SPOILER)

Leggi anche: Stranger Things 5, è partita la campagna boicottaggio: cosa c’entra Noah Schnapp

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.