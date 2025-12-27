Il Napoli torna in campo dopo aver conquistato la Supercoppa a Riad. La trasferta a Cremona sarà sicuramente ostica dopo gli impegni e i viaggi dall’Arabia Saudita. Tuttavia, gli azzurri saranno chiamati a vincere per non restare distanti dalla vetta. Milan e Inter sono davanti, Roma e Juve inseguono. Nessuno, però, può lamentarsi. Le rose di queste squadre sono tutte ben attrezzate, almeno secondo Cristian Vieri. Vieri non ci sta: “Infortuni? Basta piangere”. Intervistato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, Bobo Vieri ha toccato diversi temi legati al calcio italiano. Secondo l’ex bomber, gli allenatori e le società non devono lamentarsi per le assenze: “Vale per tutte le squadre, non solo per Napoli o Inter: ora basta piangere, le rose sono tutte profonde. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - “Ora basta”: Napoli spiazzato, che affondo a Conte e non solo!

Leggi anche: Roma-Napoli, Conte ha un solo augurio: “Ora teniamo botta e speriamo che la sfortuna vada via”

Leggi anche: De Maggio torna sulla crisi dei campioni d’Italia. Nessun dubbio sulla permanenza di Conte: «Pensa solo al Napoli, ama il Napoli. Basta sparare sentenze»

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Navigare, torna il salone. L’affondo del patron Amato: «Posti barca: basta ritardi» - Da oggi a domenica della prossima settimana a Mergellina torna Navigare, il salone internazionale organizzato da Afina, l’Associazione della filiera nautica nazionale, e ... ilmattino.it

#Cruciani: «Allegri-#Oriali Il comunicato del #Napoli non ha senso. Basta col politicamente corretto nel calcio» Al podcast Numer1: «Le strette di mano nel calcio sono pura ipocrisia. Le frasi di #Allegri fanno parte di diverbi, di litigi che possono accadere dur - facebook.com facebook

Scintille tra le panchine di Napoli e Milan: "Ma basta!". Niente stretta di mano tra Conte e Allegri x.com