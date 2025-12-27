Oltre 220 milioni di cristiani a rischio Nell’Africa subsahariana 5mila vittime

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre 400 milioni di cristiani vivono in Paesi dove la libertà religiosa è gravemente violata, secondo l’ultimo rapporto di Aiuto alla chiesa che soffre. E ben 220 milioni sono sotto tiro, direttamente esposti alla persecuzione. Ogni anno vengono uccisi fra i 4mila e i 5mila cristiani con la Nigeria, prima della lista (3.100 vittime nel 2024). L’epicentro delle violenze di matrice jihadista rimane l’Africa subsahariana dove si registrano più di 16 milioni di profughi o sfollati cristiani. Nella lista nera dei Paesi persecutori, rimane in vetta, da oltre vent’anni, la Corea del Nord che applica tolleranza zero per chi crede in Cristo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

oltre 220 milioni di cristiani a rischio nell8217africa subsahariana 5mila vittime

© Ilgiornale.it - Oltre 220 milioni di cristiani a rischio. Nell’Africa subsahariana 5mila vittime

Leggi anche: "417 milioni di bambini nel mondo vivono in condizioni di povertà, la maggior parte in Africa subsahariana e in Asia meridionale": il report Unicef

Leggi anche: Rivoluzione alla Fratelli Martini: dopo oltre 100 anni la famiglia cede l’azienda per 220 milioni

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Oltre 220 milioni di cristiani a rischio. Nell’Africa subsahariana 5mila vittime; Un Natale condiviso, oltre ogni confine; Quante divisioni ha il Papa in Nigeria? Nessuna.

L'Afghanistan rilancia le persecuzioni cristiane. Nel mondo 360 milioni a rischio - E nel mondo sono oltre 360 milioni i cristiani che sperimentano almeno un livello alto di persecuzione e ... avvenire.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.