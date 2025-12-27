Oltre 220 milioni di cristiani a rischio Nell’Africa subsahariana 5mila vittime

Oltre 400 milioni di cristiani vivono in Paesi dove la libertà religiosa è gravemente violata, secondo l’ultimo rapporto di Aiuto alla chiesa che soffre. E ben 220 milioni sono sotto tiro, direttamente esposti alla persecuzione. Ogni anno vengono uccisi fra i 4mila e i 5mila cristiani con la Nigeria, prima della lista (3.100 vittime nel 2024). L’epicentro delle violenze di matrice jihadista rimane l’Africa subsahariana dove si registrano più di 16 milioni di profughi o sfollati cristiani. Nella lista nera dei Paesi persecutori, rimane in vetta, da oltre vent’anni, la Corea del Nord che applica tolleranza zero per chi crede in Cristo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

