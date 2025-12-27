Si conferma un pilastro delle festività forlivesi il tradizionale appuntamento musicale di Santo Stefano nel quartiere Romiti. Giunto alla sua 24° edizione, l’evento ha registrato il tutto esaurito, trasformando la musica in un concreto gesto di sostegno per la Caritas e la Croce Rossa. Si è. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Oltre 1.200 persone al concerto di Santo Stefano dei Romiti: il ricavato alla Caritas e alla Croce Rossa

Leggi anche: Oltre 1.200 persone al concerto di Santo Stefano dei Romiti: il ricavato alla Caritas e alla Croce Rossa

Leggi anche: Giovani alla scoperta dei valori del volontariato: al via il percorso della Croce rossa italiana

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Oltre 1.200 persone al concerto di Santo Stefano dei Romiti | il ricavato alla Caritas e alla Croce Rossa.

Cortona, è tutto pronto per il concerto «Fiorella sinfonica». Le cose da sapere - La guida per chi risiede, alloggia o lavora in piazza Signorelli valida anche per la serata «Diamanti» Piazza Signorelli è pronta per ospitare l'evento clou dell'estate. lanazione.it

Le persone arrestate avrebbero sfruttato tre associazioni per raccogliere oltre 7 milioni di euro versati ad Hamas dopo gli attacchi del 7 ottobre 2023 - facebook.com facebook

Ieri sera l’Auditorium della Conciliazione gremito, con oltre 1.800 persone, ha reso il Natale di Solidarietà 2025 una straordinaria testimonianza di partecipazione e impegno civile. Sono orgoglioso di essere testimonial, insieme all’amico Massimiliano Maselli, x.com