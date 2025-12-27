Oliver Solberg il nuovo che avanza

Da anni lo si vede inseguire un sogno: entrare in un team ufficiale per provare a vincere il WRC. Sembrava esserci riuscito con Hyundai, ma si è ritrovato a piedi. Però non si è perso d’animo ed eccolo qua tra i “big”. Chi è Oliver Solberg, cresciuto a pane e rally. Oliver Solberg rappresenta in . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

Leggi anche: WRC – Oliver Solberg domina il Central European Rally in Rally2

Leggi anche: Toyota GR Yaris Rally2: al fianco di Chris Ingram sull'auto campione del mondo con Oliver Solberg

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Rally Estonia 2025, Oliver Solberg vince al debutto su una Rally1 con Toyota - Oliver Solberg trionfa al Rally Estonia con Toyota, riuscendo nell'impresa di conquistare il suo primo successo in carriera nel Wrc all'esordio al volante di una Rally1. sport.sky.it

Vittoria di Solberg al Rally Estonia su Toyota GR Yaris - Un weekend sorprendete ha animato l'ottavo appuntamento del WRC, al Rally Estonia, con la prima vittoria di Oliver Solberg, pilota 23enne svedese e figlio del Campione del mondo rally 2003 Petter ... ansa.it

Oliver Solberg scrive la storia: al Rally d'Estonia arriva la sua prima vittoria - Clamoroso al Rally di Estonia: Oliver Solberg, figlio del leggendario Petter, si è imposto nell'ottavo round del Mondiale Wrc alla sua prima uscita stagionale con le Rally dal 2022. sportmediaset.mediaset.it

Oliver Solberg punta al mito: "Voglio essere come Ogier". Nel 2026 la sfida in Rally1 con Toyota. #TSOS #WRC #Rally #Rally1 - facebook.com facebook