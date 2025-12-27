Olimpiadi 20 anni dopo Torino stessa sfida da vincere | evitare sprechi le strutture devono durare

Milano, 27 dicembre 2025 –??? Un’altra Olimpiade in Italia. Settant’anni dopo Cortina 1956, l’evento che fu il trailer del Boom economico. Sessantasei anni dopo Roma 1960, la grande celebrazione nazionalpopolare di un ottimismo che presto avremmo perduto. E venti anni dopo Torino 2006, simbolo della trasformazione di una metropoli che purtroppo si avviava a smarrire la sua dimensione industriale. Milano-Cortina, Mattarella agli atleti: Italia vi guarda, una vetrina Un’altra Olimpiade italiana: non manca molto al 6 febbraio, giorno in cui si alzerà il sipario sui Giochi di Milano Cortina. Giochi sparsi per scelta, da Bormio ad Anterselva, da Livigno alla Val di Fiemme, coinvolgendo i territori di Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige, coprendo un’area di 22. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

