Ok Senato riforma Corte Conti è legge

15.55 Il Senato approva in via definitiva il ddl sulla Corte dei Conti, confermando il testo licenziato dalla Camera. Tutti respinti gli emendamenti presentati dalle opposizioni. I sì a favore della riforma sono stati 93, i no 51, gli astenuti 5. Il testo è ora legge. Tra le altre misure, il provvedimento delega il Governo in materia di funzioni della Corte dei Conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

