Ok Senato riforma Corte Conti è legge
15.55 Il Senato approva in via definitiva il ddl sulla Corte dei Conti, confermando il testo licenziato dalla Camera. Tutti respinti gli emendamenti presentati dalle opposizioni. I sì a favore della riforma sono stati 93, i no 51, gli astenuti 5. Il testo è ora legge. Tra le altre misure, il provvedimento delega il Governo in materia di funzioni della Corte dei Conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
La riforma della Corte dei Conti è legge, ok del Senato: perché ci saranno meno controlli sulla politica - Il Senato ha approvato la riforma della Corte dei Conti con 93 voti a favore, 51 contrari e cinque astenuti. fanpage.it
La riforma della Corte dei Conti diventa legge: ok definitivo del Senato - Il ddl confermato dalla Camera passa senza modifiche; tutti gli emendamenti delle opposizioni respinti. altarimini.it
Il Senato approva la riforma della Corte dei Conti - Il Senato ha approvato in via definitiva il ddl sulla Corte dei Conti, confermando il testo licenziato dalla Camera. avvenire.it
