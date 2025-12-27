Il Comune di Cortona ha siglato il Contratto Decentrato 2025 con le organizzazioni sindacali rappresentanti del pubblico impiego. La firma è avvenuta lo scorso 22 dicembre a seguito della pre-intesa e della deliberazione della giunta. L’accordo riguarda l’utilizzo delle risorse del salario. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - Ok al contratto decentrato: “Il nostro sarà un ente più attrattivo per i professionisti”

Leggi anche: Cortona, ok al contratto decentrato. Un ente più attrattivo per i professionisti

Leggi anche: La Città metropolitana e il "no" al contratto decentrato, adesione massiccia all'assemblea dei dipendenti

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Ok al contratto decentrato: “Il nostro sarà un ente più attrattivo per i professionisti” - Il Comune di Cortona ha siglato il Contratto Decentrato 2025 con le organizzazioni sindacali rappresentanti del pubblico impiego. arezzonotizie.it