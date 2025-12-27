Ok al contratto decentrato | Il nostro sarà un ente più attrattivo per i professionisti

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Cortona ha siglato il Contratto Decentrato 2025 con le organizzazioni sindacali rappresentanti del pubblico impiego. La firma è avvenuta lo scorso 22 dicembre a seguito della pre-intesa e della deliberazione della giunta. L’accordo riguarda l’utilizzo delle risorse del salario. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

