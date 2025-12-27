Oggi 27 dicembre 2025 | i numeri vincenti di Superenalotto Lotto e 10eLotto

Dopo la breve pausa nataliza, torna questa sera, sabato 27 dicembre l’appuntamento con l’estrazione (la numero 206 dell’anno) dei numeri del SuperEnalotto. Il montepremi disponibile è pari a 96,8 milioni di euro. Il fatidico “6”manca da 7 mesi. L’ultimo è stato centrato il 22 maggio, a Desenzano del Garda: con una schedina da 5 euro un fortunato vincitore si è portato in casa 35 milioni di euro. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazioni. Dalle 20 inizia invece l’estrazione dei numeri di Lotto e 10eLotto. La prossima estrazione è straordinariamente prevista per lunedì 29 dicembre in base alle modifiche del calendario dovute alle feste natalizie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

