Odissea per avere un figlio il marito è morto | vietato l’uso del seme

Firenze, 27 dicembre 2025 – No all’utilizzo del seme congelato del compagno defunto. La corte d’appello di Firenze ha ribadito l’orientamento del tribunale di primo grado, in merito al caso di una donna che chiedeva di avere un figlio per mezzo di una provetta di liquido seminale custodito in un laboratorio, donato dall’uomo prima di sottoporsi a una cura che avrebbe potuto incidere sulla fertilità. Il fondatore di Telegram e i 100 figli in vitro: “Saranno eredi” Ordinata la distruzione del campione. Per evitare il ricorso alla procreazione assistita all’estero, i giudici della seconda sezione civile della corte d’appello toscana (Giovanni Sgambati, presidente, Leonardo Scionti e Chiara Ermini), hanno ordinato la distruzione del campione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Odissea per avere un figlio, il marito è morto: vietato l’uso del seme Leggi anche: Chiede il seme congelato del marito morto per avere un figlio, ma la Corte d’Appello lo nega: «È vietato anche se scritto nel testamento» Leggi anche: Congela il seme perché la moglie possa avere un figlio anche dopo la sua morte, giudici fanno distruggere il seme Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Odissea per avere un figlio, il marito è morto: vietato l’uso del seme. Odissea per avere un figlio, il marito è morto: vietato l’uso del seme - Nel testamento c’era il via libera all’uso anche dopo la sua scomparsa. lanazione.it

Chi è Claudio Rego, marito di Donatella Rettore/ “Non siamo riusciti ad avere un figlio, l’adozione…” - Chi è Claudio Rego, marito di Donatella Rettore: dalla complicità quotidiana al sodalizio artistico, un legame che dura da quasi mezzo secolo. ilsussidiario.net

Mettiamo da parte il trailer dell’Odissea di Nolan (e i suoi fanboy, che appena tocchi l’unico regista decente che conoscono diventano dei piagnoni) per affrontare un argomento più serio: com’erano vestiti gli eroi omerici Siamo abituati a immaginare Achille, - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.