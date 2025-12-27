Odissea di Christopher Nolan un trailer AI inserisce armature e costumi storicamente accurati

L’attesa per Odissea di Christopher Nolan continua a crescere e, parallelamente, anche la creatività dei fan desiderosi di avere una maggiore fedeltà storica dal film. Difatti in queste ore sta circolando online un trailer non ufficiale che utilizza l’ intelligenza artificiale per rielaborare le immagini note del film, introducendo armature e costumi ispirati a ricostruzioni storicamente più accurate del mondo miceneo. Il risultato è sorprendente e ha rapidamente attirato l’attenzione della community, facendo ricevere tanti complimenti al creator DF Fox. Detto questo, il confronto nasce perché il primo trailer ufficiale di Odissea ha segnato il ritorno di Nolan al cinema epico, con uno stile volutamente sobrio e concentrato, ma con armature e costumi non propriamente fedeli storicamente. 🔗 Leggi su Game-experience.it

