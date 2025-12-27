Occorrono aiuti per un uomo ricoverato al Ruggi | l' appello di una salernitana

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Chiedo aiuto per un uomo ricoverato al Ruggi che si trova in condizioni molto precarie. Necessita di pantaloncini perché ha il catetere, maglie a mezze maniche molto scollate perché ha il catetere giugulare”. Lo ha scritto Antonella Leone sul gruppo “Sei di Pastena se.”, lanciando un appello di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

occorrono aiuti per un uomo ricoverato al ruggi l appello di una salernitana

© Salernotoday.it - "Occorrono aiuti per un uomo ricoverato al Ruggi": l'appello di una salernitana

Leggi anche: Cade dalle scale in casa: 46enne ricoverato al Ruggi d'Aragona

Leggi anche: Penev ricoverato in una clinica oncologica, la moglie fa un appello per le cure: “Servono donazioni”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Occorrono aiuti per un uomo ricoverato al Ruggi: l'appello di una salernitana.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.