Occhi sulla storia Oggi riapre la mostra
La storia di una città, di un Paese e del mondo intero si intreccia a quella, personalissima e vibrante, di ogni visitatore. Succede osservando le fotografie d’archivio e le prime pagine: ci si rende conto di quanto l’individualità acquisisca, tra le righe di un quotidiano, un valore universale. ’Occhi sulla storia. Le foto, le notizie, i 140 anni de Il Resto del Carlino ’ è la mostra allestita nella Sala convegni della Banca di Bologna a Palazzo De’ Toschi che racconta più di un secolo e mezzo di Storia e di storie. I 46 pannelli accompagnano il visitatore in un viaggio che parte dal lontano 1885. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
