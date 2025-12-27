Nuovo Terminal Ravano. Rigettato anche l’appello.

La sentenza è arrivata alla vigilia di Natale, e rappresenta (forse) la pietra tombale sulla battaglia legale che per mesi ha caratterizzato l’assegnazione del maxi appalto per la realizzazione del nuovo Terminal Ravano da parte di La Spezia Container Terminal. I giudici del Consiglio di stato hanno rigettato l’appello della cordata composta da Fincosit, Suardi e Cmci Consorzio Stabile, confermato quanto già espresso lo scorso mesi di agosto dal Tar ligure. Il raggruppamento,secondo classificato, si era dapprima opposto all’aggiudicazione dei lavori impugnando al Tar gli atti con cui Lsct aveva assegnato l’appalto alla cordata formata dall’impresa friulana Icop, dalla spezzina Agnese Costruzioni e dalla romana Vianini Lavori; poi, ha appellato al Consiglio di stato anche la sentenza sfavorevole del Tar. 🔗 Leggi su Lanazione.it

