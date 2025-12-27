Nuovo piano sosta scoppia la polemica | Manovra per risanare le casse della Bms

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI – Sta suscitando forti polemiche la proposta di modifica al piano comunale della costa a firma dell'assessore ai Labori pubblici, Cosimo Elmo. A detta dei consiglieri comunali Francesco Cannalire (capogruppo del Pd) e Roberto Quarta (indipendente) il documento è stato concepito con. 🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

Leggi anche: Affitti brevi, caos per la Manovra. Scoppia la polemica sugli aumenti: "Colpiti turismo e ceto medio"

Leggi anche: Nuovo piano della sosta: estensione zona blu e stop agevolazioni per auto ibride

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

nuovo piano sosta scoppiaNuovo piano sosta, scoppia la polemica: "Manovra per risanare le casse della Bms" - I consiglieri comunali Roberto Quarta e Francesco Cannalire bocciano la proposta di delibera a firma dell'assessore Cosimo Elmo ... brindisireport.it

Michelucci: "Il nuovo piano della sosta non tutela i cittadini" - "Stiamo assistendo alla programmazione di un piano della sosta attento alle esigenze dei privati piuttosto che a quelle dei cittadini"... lanazione.it

Viabilità, il piano della sosta arriva in Aula. Strisce blu e grattini: cosa cambierà a Lecce - Palazzo Carafa accelera per portare in Consiglio comunale il nuovo Piano della sosta tariffata, in linea con il Pums (Piano urbano della mobilità sostenibile). quotidianodipuglia.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.