BRINDISI – Sta suscitando forti polemiche la proposta di modifica al piano comunale della costa a firma dell'assessore ai Labori pubblici, Cosimo Elmo. A detta dei consiglieri comunali Francesco Cannalire (capogruppo del Pd) e Roberto Quarta (indipendente) il documento è stato concepito con. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Leggi anche: Affitti brevi, caos per la Manovra. Scoppia la polemica sugli aumenti: "Colpiti turismo e ceto medio"

Leggi anche: Nuovo piano della sosta: estensione zona blu e stop agevolazioni per auto ibride

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Nuovo piano sosta, scoppia la polemica: "Manovra per risanare le casse della Bms" - I consiglieri comunali Roberto Quarta e Francesco Cannalire bocciano la proposta di delibera a firma dell'assessore Cosimo Elmo ... brindisireport.it