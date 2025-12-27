nuovo isee 2026 cosa cambia per il calcolo tra prima casa e criptovalute

La legge di Bilancio 2026 introduce diverse modifiche al calcolo dell’Isee, cioè l’indicatore utilizzato per accedere a molte prestazioni sociali. Le novità seguono due direttrici precise: una maggiore esclusione della prima casa dal patrimonio e controlli più stringenti sui dati dichiarati, con l’ingresso di nuove voci come criptovalute e rimesse di denaro dall’estero. Le nuove regole puntano a rendere l’Isee più favorevole per alcune famiglie, soprattutto con figli, ma anche più difficile da “aggiustare”, grazie a un rafforzamento dei controlli e all’uso prioritario della Dsu precompilata. Cosa cambia per la prima casa nel nuovo Isee 2026. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

