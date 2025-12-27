Nuovo appuntamento con Confessione Reporter Le anticipazioni del 27 dicembre
Sabato 27 dicembre, in seconda serata, su Retequattro, nuovo appuntamento con «Confessione Reporter». L’inchiesta firmata da Stella Pende è dedicata a Carlo Acutis – proclamato santo da papa Leone XIV lo scorso 7 settembre – e ai nuovi, giovani cristiani.. «Era il 2005, racconta la giornalista, quando il quindicenne Carlo Acutis crea un sito dedicato ai miracoli eucaristici. I suoi compagni di classe navigano come pazzi e lui li segue, li capisce e li aiuta. Ma, nel 2006, Carlo muore a soli 15 anni per una leucemia fulminante. Dopo la sua scomparsa, un bambino con un tumore al pancreas guarisce improvvisamente invocando Carlo. 🔗 Leggi su 361magazine.com
Leggi anche: Nuovo appuntamento con “Grande Fratello”, le anticipazioni del 17 novembre
Leggi anche: Tutte le anticipazioni del nuovo appuntamento con la serie turca in onda su Canale 5
RETE 4 – “CONFESSIONE REPORTER” * 27/12: «CARLO ACUTIS E I GIOVANI CRISTIANI, STELLA PENDE RACCONTA L’INTERESSE ATTUALE VERSO LA FEDE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING); Teleconsiglio; Confessione Reporter su Retequattro; Confessione Reporter su Retequattro.
Nuovo appuntamento con «Confessione Reporter». Le anticipazioni del 27 dicembre - Sabato 27 dicembre, in seconda serata, su Retequattro, nuovo appuntamento con «Confessione Reporter». 361magazine.com
“Confessione Reporter” di Stella Pende torna con la nuova stagione - Da sabato 13 dicembre, in seconda serata, su Rete 4, al via la 16esima edizione di “Confessione Reporter”. sorrisi.com
Stella Pende torna con Confessione Reporter: le anticipazioni, le puntate, la data di inizio - La giornalista romana pronta a tornare in onda su Rete 4 con la nuova serie di inchieste e reportage per Confessione reporter. msn.com
Un nuovo appuntamento musicale al Palazzo Ducale di Pavullo Sabato 27 dicembre, alle 18.00 () Mariacarla Cantamessa – flauto Simona Colonna – violino A cura di Laboratorio Culturale APS – Artinscena Progetto dell’Assessor - facebook.com facebook
Il nuovo appuntamento con "Preview" in vista di Juventus-Roma Le scelte di Gasperini e le strategie di Spalletti in vista dell'ultima trasferta dell'anno contro i bianconeri distanti 4 punti in classifica asroma.com/it/notizie/745… #ASRomaPodcast x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.