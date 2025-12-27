Proseguono gli appuntamenti natalizi dedicati alle famiglie organizzati dal Comune. Tre spettacoli teatrali gratuiti per far divertire grandi e piccini. Si comincia domenica con Circo Ribalta e il suo Lorenzo Clown, alle 17 al teatro Terreni di Capanne. Giocoleria, magia comica, equilibrismi, finale di fuoco e animazione con bolle di sapone; insomma divertimento assicurato per tutti. "Teniamo molto a questa programmazione -dicono l’assessora all’istruzione Kendra Fiumanò e l’assessore alla cultura Marzio Gabbanini - perché crediamo in una cultura accessibili a tutti e tutte. Come lo scorso anno abbiamo scelto una proposta capace di far divertire e riflettere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuove serate a teatro per famiglie. Ecco tre appuntamenti gratuiti

Leggi anche: Al Teatro Bolivar arriva la seconda delle tre serate di “Zelig Open Mic in tour”

Leggi anche: Tre serate per vivere il Teatro Ristori come un elegante dinner club: tornano a Verona le "Cene-Spettacolo"

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Nuove serate a teatro per famiglie. Ecco tre appuntamenti gratuiti; Forlimpopoli, burattini e musica aprono la nuova stagione di spettacoli per famiglie del Teatro Verdi; Cosa fare a Capodanno 2026: i migliori eventi; Pistoia Città del Natale, per salutare il 2025 e accogliere il nuovo anno insieme!.

Nuove serate a teatro per famiglie. Ecco tre appuntamenti gratuiti - Proseguono gli appuntamenti natalizi dedicati alle famiglie organizzati dal Comune. msn.com