Nuove altalene in arrivo nei parchi Così i bambini tornano a giocare

E' un po' una piccola grande storia di Natale. Le altalene del parco Curiel e nell'area verde di Fossalta, nel comune di Copparo, sono ridotte in pessime condizioni. I bimbi lì non giocano ormai più. E allora ecco le nuove altalene, per tornare a sorridere. Sono stati affidati alla ditta Arredo Park srl, di Verona, gli interventi necessari alla sostituzione di giochi per i bambini all'interno dei parchi. Nello specifico, è prevista la rimozione di altalene non più adeguate al parco Curiel di Copparo e nell'area verde della parrocchia di Fossalta. Le stesse verranno rimpiazzate con altre nuove, al di sotto delle quali verrà posato l'apposito tappeto anti-trauma.

