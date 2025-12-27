Nuove altalene in arrivo nei parchi Così i bambini tornano a giocare
E’ un po’ una piccola grande storia di Natale. Le altalene del parco Curiel e nell’area verde di Fossalta, nel comune di Copparo, sono ridotte in pessime condizioni. I bimbi lì non giocano ormai più. E allora ecco le nuove altalene, per tornare a sorridere. Sono stati affidati alla ditta Arredo Park srl, di Verona, gli interventi necessari alla sostituzione di giochi per i bambini all’interno dei parchi. Nello specifico, è prevista la rimozione di altalene non più adeguate al parco Curiel di Copparo e nell’area verde della parrocchia di Fossalta. Le stesse verranno rimpiazzate con altre nuove, al di sotto delle quali verrà posato l’apposito tappeto anti-trauma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Parchi e aree verdi, previste nuove altalene per i bambini (con tappeto anti-trauma)
Leggi anche: Altalene, scivoli e castelli gioco: Udine rinnova i parchi della città
Parchi e aree verdi, previste nuove altalene per i bambini (con tappeto anti-trauma); Tutto pronto per i più piccoli e le loro famiglie nella nuova area giochi del Parco della Musica; Cascina: arriva il parco giochi medievale a ridosso della mura; Nuove altalene nel Parco Curiel e a Fossalta.
Scivoli e altalene ai giardinetti. Via libera al progetto esecutivo - Il Comune di Spoleto pensa anche ai più piccoli, in arrivo nuovi scivoli, altalene e giochi vari ne giardini ... msn.com
Edwardian Britain in Color | RARE Film Footage COLORISED and RESTORED
CIVITANOVA - Nuove attrezzature ludiche accessibili nel quartiere Risorgimento e nell'area sud. Verranno installate altalene e giochi multifunzione x.com
Completata la riqualificazione dell’area verde di via Del Vita Il parco in zona Marchionna è stato rinnovato con nuove strutture moderne e sicure: una grande struttura polifunzionale con scivoli, altalene per tutte le età, bilico, gioco a molla e pavimentazio - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.