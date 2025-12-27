Nuove Acque premiata per la competitività Gli alti standard di gestione finanziaria

"Industria Felix-l’Italia che compete" è il premio dedicato alle imprese più competitive in base a criteri di solvibilità, sicurezza e affidabilità finanziaria che Nuove Acque ha ricevuto (nella foto l’ad Francesca Menabuoni e il presidente Carlo Polci). E’ stata selezionata per il premio ‘Industria Felix - L’Italia sostenibile che compete’ attraverso una selezione oggettiva delle imprese con le migliori performance gestionali e di affidabilità finanziaria. Il premio ha tenuto conto della crescita, dei parametri di redditività, solidità finanziaria e di nuovo per l’impegno nella sostenibilità, per aver garantito un delta di addetti pari o crescente rispetto all’anno precedente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

