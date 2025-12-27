nuova fase creativa per il regista marco ferrara

Dopo i riconoscimenti ottenuti con cortometraggi come The Winner e Negli occhi di un bambino, vincitori di diversi premi in ambito cinematografico, Marco Ferrara si prepara a tornare sul set con un nuovo progetto attualmente in fase di lavorazione. Regista e fondatore di Sikania Network, nonché. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

