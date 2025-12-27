NRG Island pioniere delle rinnovabili.

NRG Island è una società tutta italiana nata nel 2010, in una fase di forte accelerazione del settore delle energie rinnovabili. In quegli anni gli impianti fotovoltaici, spinti da sistemi di incentivazione, stavano conoscendo una rapida diffusione, in particolare attraverso le soluzioni a terra di scala industriale. Questa crescita, tuttavia, aveva fatto emergere una criticità strutturale: la difficoltà nel reperire terreni idonei, disponibili in quantità sufficienti e a costi compatibili con la sostenibilità economica degli investimenti spesso accompagnata da tempi autorizzativi molto lunghi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

