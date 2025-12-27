NRG Island pioniere delle rinnovabili
NRG Island è una società tutta italiana nata nel 2010, in una fase di forte accelerazione del settore delle energie rinnovabili. In quegli anni gli impianti fotovoltaici, spinti da sistemi di incentivazione, stavano conoscendo una rapida diffusione, in particolare attraverso le soluzioni a terra di scala industriale. Questa crescita, tuttavia, aveva fatto emergere una criticità strutturale: la difficoltà nel reperire terreni idonei, disponibili in quantità sufficienti e a costi compatibili con la sostenibilità economica degli investimenti spesso accompagnata da tempi autorizzativi molto lunghi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: La Scossa, i governatori regionali e il rebus delle rinnovabili. Giani: «Per atti impopolari dobbiamo esser incentivati». Rocca: «Ok alle rinnovabili ma no a nuovi impianti nella Tuscia»
Leggi anche: L’arma pacifista delle fonti rinnovabili
NRG Island pioniere delle rinnovabili.
NRG Island pioniere delle rinnovabili - NRG Island è una società tutta italiana nata nel 2010, in una fase di forte accelerazione del settore delle energie rinnovabili. ilgiornale.it
Scompare Franco Chinappi, pioniere della cucina gourmet formiana - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.