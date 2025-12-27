Novara via le impalcature dalla stazione | nell' anno nuovo riaprirà anche il bar

Finalmente la facciata della stazione di Novara è libera quasi totalmente dalle impalcature.Dopo due anni la città ha potuto riscoprire la stazione: da qualche giorno infatti tutta la parte centrale delle impalcature è stata rimossa, lasciando libera la facciata storica.Oltre agli esterni, sono. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

