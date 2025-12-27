Notti disiata zampogne accese nella notte | Messina ritrova l’anima antica delle feste

Risplende ancora una volta la luce di “Notti Disiata”, appuntamento capace di riaccendere il senso più autentico del Natale attraverso le zampogne peloritane e i canti di novena della tradizione. Nella cornice della chiesa di Santa Caterina Vergine e Martire si è svolto uno degli eventi più. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Il 26 dicembre A nova orquestra sarà a Messina, in occasione dell'importante rassegna "Notti disiata", che da anni riunisce i migliori artisti e gruppi di musica popolare siciliana sulle note dei canti e delle novene natalizi della nostra tradizione. Aspettiamo i nost - facebook.com facebook