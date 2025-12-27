Notte di violenza a Chiaia | 18enne accoltellato in strada
Notte di violenza nel cuore di Napoli. Poco dopo l’una, un ragazzo di 18 anni è stato accoltellato mentre si trovava in via Bisignano,a Chiaia. Il giovane, incensurato e residente a San Lorenzo Vicaria, è stato colpito con due fendenti da arma da punta e taglio ed è ora ricoverato in gravi condizioni. Notte di . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
