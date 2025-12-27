Notte di violenza nel cuore di Napoli. Poco dopo l’una, un ragazzo di 18 anni è stato accoltellato mentre si trovava in via Bisignano,a Chiaia. Il giovane, incensurato e residente a San Lorenzo Vicaria, è stato colpito con due fendenti da arma da punta e taglio ed è ora ricoverato in gravi condizioni. Notte di . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Notte di violenza a Chiaia: 18enne accoltellato in strada

Leggi anche: Accoltellato un 18enne a Chiaia: è in rianimazione all’ospedale San Paolo di Napoli

Leggi anche: Napoli, 18enne accoltellato per strada: è grave

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Accoltellato un 18enne a Chiaia: è in rianimazione all’ospedale San Paolo di Napoli - Un ragazzo di 18 anni è stato accoltellato in via Bisignano, nel quartiere Chiaia di Napoli: il giovane è stato portato d'urgenza all'ospedale San Paolo ed ora è in rianimazione. fanpage.it