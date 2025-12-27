Notte di sirene in Brianza | due uomini in ospedale
Poco dopo la mezzanotte di oggi, sabato 27 dicembre, un uomo di 46 anni è finito in ospedale a causa di un’intossicazione etilica. Il fatto è successo ad Agrate Brianza, in via Giovanni 23.Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto i sanitari de 118, usciti in codice giallo con un’ambulanza. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
