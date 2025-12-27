Poco dopo la mezzanotte di oggi, sabato 27 dicembre, un uomo di 46 anni è finito in ospedale a causa di un’intossicazione etilica. Il fatto è successo ad Agrate Brianza, in via Giovanni 23.Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto i sanitari de 118, usciti in codice giallo con un’ambulanza. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

© Monzatoday.it - Notte di sirene in Brianza: due uomini in ospedale

Leggi anche: Notte di sirene in Brianza: due giovani bevono troppo e finiscono in ospedale

Leggi anche: Sirene di notte in Brianza: due maxi incidenti, liti e soccorsi a ubriachi

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Notte di sirene a Natale: due giovani accoltellati e un ubriaco in ospedale; Notte di sirene in Brianza: due uomini in ospedale; Risse, aggressioni e intossicazioni etiliche a Natale: 7 persone in ospedale; Notte di sirene a Natale | due giovani accoltellati e un ubriaco in ospedale.

Incidenti stradali nella notte a Villasanta e Seregno: un ferito in codice rosso e due liberati dalle lamiere - Due incidenti stradali con feriti nella notte del 21 dicembre: a Villasanta un 31enne al San Gerardo di Monza in codice rosso, due donne liberate dall'auto a Seregno ... msn.com