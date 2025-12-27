Notte di raid a Kiev Incontro Trump-Zelensky svolta entro la fine dell' anno?

Massiccio attacco russo nella notte sull'Ucraina e Kiev. Missili e droni hanno colpito diversi punti della città. DIversi i feriti. Nel distretto di Holosiivskyi è scoppiato un incendio in una stazione di servizio. A Obolonsky, i detriti sono caduti su una cooperativa di case vacanze. Colpite soprattutto infrastrutture energetiche. Diverse zone della capitale sono rimaste al buio. Un attacco che arriva alla vigilia dell'annunciato incontro tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Nel programma ufficiale si legge che i due leader si vedranno domenica 28 dicembre alle 15 ora locale, le 21 in Italia, nella residenza del tycoon a Mar-a-Lago, in Florida. 🔗 Leggi su Iltempo.it

