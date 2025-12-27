Notte di missili ipersonici su Kiev Trump e Zelensky al telefono con i leader Ue | Mai così vicini

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si avvicina un nuovo incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky in Florida, a Mar-a-Lago, per definire il piano di pace con la Russia in 20 punti che metterebbe fine alla guerra in Ucraina. Nel mentre la pressione russa sul terreno rimane alta. Nella notte tra il 26 e il 27 dicembre un nuovo. 🔗 Leggi su Today.it

notte di missili ipersonici su kiev trump e zelensky al telefono con i leader ue mai cos236 vicini

© Today.it - Notte di missili ipersonici su Kiev, Trump e Zelensky al telefono con i leader Ue: "Mai così vicini"

Leggi anche: Notte di missili ipersonici su Kiev, Trump e Zelensky al telefono con i leader Ue

Leggi anche: Mosca: "Mai così vicini all'intesa, ma ostacolati da Kiev e Ue". Zelensky pensa al referendum su piano di Trump

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Maxi attacco russo su Kiev: lanciati missili ipersonici alla vigilia dell’incontro Trump-Zelensky; Notte di missili ipersonici su Kiev, Trump e Zelensky al telefono con i leader Ue; Ucraina-Russia, Kiev bombardata nella notte: feriti e danni, colpita anche con i missili ipersonici Kinzha; Guerra Ucraina, Kiev bombardata nella notte: usati anche missili ipersonici Kinzhal. Trump-Zelensky in call con i leader europei.

notte missili ipersonici kievGuerra Ucraina, Kiev bombardata nella notte: usati anche missili ipersonici Kinzhal. Trump-Zelensky in call con i leader europei - La Russia, secondo il Kyiv Independent, ha lanciato sulla capitale ucraina diversi missili ipersonici Kinzhal, quattro missili balistici Iskander e un gruppo di missili da crociera Kalibr, ... ilgazzettino.it

notte missili ipersonici kievGuerra Ucraina, Kiev bombardata nella notte: 4 feriti, usati anche missili ipersonici Kinzhal - La Russia, secondo il Kyiv Independent, ha lanciato sulla capitale ucraina diversi missili ipersonici Kinzhal, quattro missili balistici Iskander e un gruppo di missili da crociera Kalibr, ... ilmessaggero.it

notte missili ipersonici kievMaxi attacco russo su Kiev: lanciati missili ipersonici alla vigilia dell’incontro Trump-Zelensky - Le bombe russe colpiscono la capitale nella notte, causando morti e feriti. msn.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.