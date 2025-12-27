Notte di Capodanno | tutti i divieti su vetro lattine e superalcolici in centro e in piazza Duomo
Dalle ore 18 di mercoledì 31 dicembre fino alle 6 di giovedì primo gennaio 2026 sarà in vigore – all’interno della cerchia 9091 – il divieto di vendere, distribuire o somministrare, anche gratuitamente, bevande in bottiglie e contenitori di vetro o lattine (anche per asporto) e bevande. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
