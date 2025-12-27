Notte di attacchi su Kiev missili feriti e blackout nella capitale | oggi von der Leyen e i leader europei in call con Zelensky e Trump

ABBONATI A DAYITALIANEWS Esplosioni e allerta aerea su tutta l’Ucraina. Nella notte Kiev è stata scossa da una serie di violente esplosioni, mentre le autorità segnalavano una minaccia missilistica imminente sulla capitale. Secondo testimoni sul posto, i boati sono stati uditi in più punti della città, costringendo la popolazione a rifugiarsi nei bunker. Il sindaco di Kiev ha invitato i cittadini alla massima prudenza, confermando che i sistemi di difesa aerea erano in funzione e chiedendo di restare nei rifugi fino alla fine dell’allarme. Missili ipersonici e attacco su larga scala. Nelle prime ore del mattino, l’aeronautica militare ucraina ha esteso l’allerta aerea a livello nazionale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Ucraina-Russia news oggi, bombe su Kiev alla vigilia del vertice Trump-Zelensky; Guerra Ucraina - Russia, le news. Notte di fuoco su Kiev. Oggi Trump e Zelensky in call con Von der Leyen e i leader Ue; Notte di missili ipersonici su Kiev, Trump e Zelensky al telefono con i leader Ue: Mai così vicini; Il fuoco divampa su un edificio colpito dai missili russi a Kiev dopo i massicci attacchi notturni.

Attacchi nella notte contro Kiev, Mosca lancia missili ipersonici. Oggi Trump e Zelensky in call con i leader europei - Cinque persone sono rimaste ferite negli attacchi sferrati nella notte dai russi in molti distretti di Kiev. ilfattoquotidiano.it