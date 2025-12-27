Il concerto in preparazione all’Epifania dal titolo ‘Seguendo la stella’, che si terrà nella chiesa di Santo Stefano (piazza Saint’Etienne), stasera, per iniziativa del vicario generale e parroco monsignor Massimo Manservigi e il supporto dell’ Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio, avrà inizio alle 20.30 e vedrà esibirsi musicisti di chiara fama, provenienti da Bologna. Gli interventi a carattere strumentale, vocale, corale e narrativo saranno introdotti dal concerto Alla rustica R.V. 151 in Sol maggiore di Antonio Vivaldi, nei tre tempi: Presto, Adagio, Allegro. Ad eseguire strumentalmente il programma della serata saranno i Diamond Ensemble. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Note ‘Seguendo la stella’. I tre re Magi e l’Epifania

Leggi anche: Seguendo i simboli della natività. Emozioni, cerimonie e Re Magi

Leggi anche: Appuntamento in musica con “Dai cori al cuore”: protagonisti Le Allegre Note, Le Allegre Note Young e Note in Crescendo

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il regalo più bello è quello che cresce insieme a loro, una nota alla volta. Con il metodo #Bontempi 7 note 7 colori, anche i più piccoli possono suonare le melodie del Natale semplicemente seguendo il ritmo dei colori Acquista presso i rivenditori present - facebook.com facebook