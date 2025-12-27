Note ‘Seguendo la stella’ I tre re Magi e l’Epifania
Il concerto in preparazione all’Epifania dal titolo ‘Seguendo la stella’, che si terrà nella chiesa di Santo Stefano (piazza Saint’Etienne), stasera, per iniziativa del vicario generale e parroco monsignor Massimo Manservigi e il supporto dell’ Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio, avrà inizio alle 20.30 e vedrà esibirsi musicisti di chiara fama, provenienti da Bologna. Gli interventi a carattere strumentale, vocale, corale e narrativo saranno introdotti dal concerto Alla rustica R.V. 151 in Sol maggiore di Antonio Vivaldi, nei tre tempi: Presto, Adagio, Allegro. Ad eseguire strumentalmente il programma della serata saranno i Diamond Ensemble. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
