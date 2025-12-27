Note di Natale | tre appuntamenti

Ormai è una tradizione consolidata nel tempo. La Società Filarmonica "G. Puccini" A.P.S. di Montecarlo, in collaborazione con il Comune di Montecarlo e il Coro della Collegiata di S. Andrea Apostolo, invita la cittadinanza a partecipare alla rassegna musicale " Note di Natale ", giunta quest’anno alla XXIª edizione. E’ prevista una serie di concerti di musica natalizia, classica e moderna, eseguiti dagli strumentisti della filarmonica. Gli eventi si svolgono a Montecarlo, ma, da alcune stagioni, anche nelle sue frazioni. Il primo appuntamento stasera ore 21 presso il Centro Civico di San Salvatore, con l’esibizione dell’ensemble di strumentisti della Filarmonica Puccini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

