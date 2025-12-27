Norton Cuffy Juve c’è la carta per chiudere l’affare Inter a mani vuote?
Inter News 24 Norton Cuffy Juve, i bianconeri hanno la carta giusta per chiudere l’affare. La Beneamata resta a mani vuote? Vediamo cosa sappiamo. Il calciomercato invernale entra in una fase incandescente, con un asse preferenziale che si sta consolidando tra la Juventus e il Genoa. Come riportato da Tuttosport, l’operazione principale riguarda Mattia Perin, l’affidabile portiere di Latina distintosi negli anni per i suoi riflessi felini. L’estremo difensore ha già dato il proprio benestare per quello che sarebbe il suo quarto ritorno in Liguria, spinto dalla voglia di ritrovare la maglia da titolare. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Norton-Cuffy Juve, i bianconeri possono giocare quella carta: così balzerebbero immediatamente in pole position. La rivelazione
Leggi anche: Norton-Cuffy Juve, si complica l’affare: un club di Serie A forte su di lui già per gennaio. Le ultime sull’esterno del Genoa
Calciomercato Juve Sky | ad oggi c’è un solo obiettivo concreto per il centrocampo bianconero.
Norton-Cuffy, la Juve sulla freccia del Genoa: ideale per Tudor, lo manda Iling e lo porta Ottolini - Chissà se ha chiesto informazioni sulla Vecchia Signora a una vecchia conoscenza bianconera come Samuel Iling- tuttosport.com
Tuttosport - Juventus, occhi su Norton-Cuffy del Genoa. C'è anche il Napoli - Torino, più precisamente Genoa e Juventus: l'asse di mercato si scalda e oltre al direttore sportivo spunta il nome di Brooke Norton- calciomercato.com
Norton-Cuffy nel mirino di Juventus e Napoli, il Genoa fissa il prezzo - Cuffy, 21enne esterno difensivo inglese di origini dominicane del Genoa, è fra gli oggetti dei desideri di numerosi club di Serie A. calciomercato.com
Norton-Cuffy può arrivare subito alla Juve La chiave è questo bianconero - facebook.com facebook
Calciomercato #Juve, #Balzarini fa chiarezza #NortonCuffy e #JoaoMario x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.