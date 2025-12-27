non iniziare il 2026 col piede destro e in brasile esplode la polemica contro le infradito

Uno spot andato in onda per la prima volta nei giorni precedenti il Natale ha fatto esplodere un caso politico in Brasile: a finire nel mirino della destra la recente pubblicità delle Havaianas, celebri infradito colorate simbolo del Paese e amate oltre che diffusissime in tutto il mondo. C'è però un dettaglio che non è sfuggito agli oppositori di Lula e della sinistra e ha fatto loro storcere il naso soprattutto in considerazione del fatto che il prossimo anno si terranno le elezioni presidenziali: tutto ruota attorno a un messaggio veicolato, secondo i bolsonaristi, "tra le righe" dalla protagonista dello spot, ovvero la popolare attrice Fernanda Torres, da tempo testimonial del marchio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

