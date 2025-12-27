"Con questo film vorrei far capire che ognuno di noi dovrebbe imparare a accettarsi con più spensieratezza per rivalutare ogni difetto che ci rende unici. Anche perché non c’è difetto peggiore del conformismo". Parola di Michele Coppini, il regista fiorentino alle prese con il suo terzo film (oltre a due docufilm). ’ Non casca il mondo ’ è una commedia leggera ma non troppo. "Alla base del film c’è il disagio di un 45enne che si sente fuori dal mondo" racconta Coppini svelando che l’ispirazione per questo lavoro è arrivata dopo ave visto "per l’ennesima volta ’Caro diario’. Mi sono chiesto: come girerebbe oggi Nanni Moretti un ipotetico ’Caro diario 2’?. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Non casca il mondo’: "Ridere delle fragilità"

Leggi anche: Per ridere e riflettere sul narcisismo degli adulti nel mondo dello sport

Leggi anche: Belen Rodriguez picchia i fidanzati, ma davvero vi fa ridere? C’è da riflettere, altro che ridere!

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

[ENGDUB]?To kill her Murderer… She must Seduce his Greatest Enemy.#englishdubbed #fullepisode

Cascata delle Marmore (TR) – Foto: Lino Blandizzi “Istantanea sul mondo” accompagna le tue mattine attraverso la forza espressiva della fotografia. Ogni giorno l’appuntamento è alle 11:15 su "Naòs – Nel cuore dell’arte e del sapere" al link www.rivistanaos.it - facebook.com facebook