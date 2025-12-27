’Non casca il mondo’ | Ridere delle fragilità
"Con questo film vorrei far capire che ognuno di noi dovrebbe imparare a accettarsi con più spensieratezza per rivalutare ogni difetto che ci rende unici. Anche perché non c’è difetto peggiore del conformismo". Parola di Michele Coppini, il regista fiorentino alle prese con il suo terzo film (oltre a due docufilm). ’ Non casca il mondo ’ è una commedia leggera ma non troppo. "Alla base del film c’è il disagio di un 45enne che si sente fuori dal mondo" racconta Coppini svelando che l’ispirazione per questo lavoro è arrivata dopo ave visto "per l’ennesima volta ’Caro diario’. Mi sono chiesto: come girerebbe oggi Nanni Moretti un ipotetico ’Caro diario 2’?. 🔗 Leggi su Lanazione.it
