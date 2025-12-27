Noi ci sacrifichiamo con i soldi e il tempo ma loro con il sangue I retroscena delle intercettazioni sui finanziatori di Hamas in Italia
«Noi ci sacrifichiamo con i soldi e il tempo, ma loro con il sangue». Le intercettazioni contenute nelle carte dell’inchiesta contro i presunti finanziatori di Hamas sembrano confermare la tesi di inquirenti e investigatori: quelle messe in piedi dagli indagati non erano associazioni caritatevoli per raccogliere fondi per la popolazione di Gaza ma contenitori in cui far confluire il denaro da girare. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche: Il fratello di Hannoun: "Noi ci sacrifichiamo i soldi e il tempo, loro con il sangue"
Leggi anche: “Avremmo voluto che fossero con noi, ma non è stato possibile”: lasciano i loro cani in pensione mentre festeggiano il loro matrimonio, al ritorno trovano una sorpresa incredibile
Terrorismo, le intercettazioni dei presunti finanziatori di Hamas a Genova: «Noi ci sacrifichiamo con i soldi» - «Noi ci sacrifichiamo con i soldi e il tempo, ma loro con il sangue». msn.com
«Noi ci sacrifichiamo con i soldi e il tempo, ma loro con il sangue». I retroscena delle intercettazioni sui finanziatori di Hamas in Italia - Quei fiumi di denaro trasferiti con bonifici o altre modalità, direttamente o «indirettamente mediante operazioni di triangolazione con associazioni con sede in Turchia», a «Gaza, nei territori palest ... gazzettadelsud.it
Soldi, sangue e Hamas: cosa c’è nell’indagine sull’arresto di Mohammed Hannoun - Intercettazioni, bonifici e tentativi di cancellare le prove: l’inchiesta della procura di Genova smonta la rete delle associazioni “umanitarie” accusate di raccogliere fondi per Hamas. giornalelavoce.it
Il fratello di Hannoun, 'noi ci sacrifichiamo con i soldi'. L'intercettazione nelle carte dell'inchiesta, 'questo movimento è circolare' "Noi ci sacrifichiamo con i soldi e il tempo, ma loro con il sangue". E' quanto avrebbe detto il fratello di Mohammad Hannoun, Awad, - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.