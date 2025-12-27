noi ci sacrifichiamo con i soldi e il tempo ma loro con il sangue i retroscena delle intercettazioni sui finanziatori di hamas in italia

«Noi ci sacrifichiamo con i soldi e il tempo, ma loro con il sangue». Le intercettazioni contenute nelle carte dell’inchiesta contro i presunti finanziatori di Hamas sembrano confermare la tesi di inquirenti e investigatori: quelle messe in piedi dagli indagati non erano associazioni caritatevoli per raccogliere fondi per la popolazione di Gaza ma contenitori in cui far confluire il denaro da girare. 🔗 Leggi su Feedpress.me

