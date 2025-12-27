Noi, aperti anche per le feste. Dal panino alla mortadella ai trucchi. Quelli che non stanno a casa mai.

Saracinesce giù; qualche lucina di Natale in vetrina, al bancone nessuno, in penombra sale e corridoi. Si contano sulle dita di una mano gli irriducibili del lavoro, porte aperte e sorrisi. Dai profumi fino ai generi alimentari, chi resta aperto in questi giorni di festa. Negozi che – tanti colleghi ancora con i piedi sotto la tavola per Santo Stefano – hanno fatto scintille al registratore di cassa. Sono in pochi, mosche bianche che si notano ancora di più, attorno tante insegne spente, deserto di luci. "Sono quasi tutti chiusi", il commento di un pensionato, via Garibaldi. Gente a passeggio, ieri alle 11 della mattina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

