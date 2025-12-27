No l’indagine su Hannoun e Hamas non cancella i crimini di Israele e l’orrore a Gaza

27 dic 2025

L'indagine sui fondi per i civili a Gaza usati per finanziare Hamas hanno fatto ripartire la grancassa dei negazionisti del massacro in atto a Gaza. Ecco perché hanno fatto bene, Melillo e Piacente, a ricordare che il loro lavoro non cancella le responsabilità di Israele. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

