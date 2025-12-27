No all’area pedonale Raccolte duemila firme

L’Apu, l’area pedonale urbana istituita da luglio scorso in alcune delle vie centrali della città, continua ad essere protagonista del dibattito politico. Dopo non aver sposato la proposta di disattivare i varchi durante il periodo natalizio l’amministrazione pare risulti sorda anche alla richiesta di limitare l’attivazione dell’Apu dalle 19 in poi espressa dal consigliere di Fratelli d’Italia Gian Marco Grandi che rilancia proponendo un dibattito pubblico sull’effettiva utilità delle limitazioni alla circolazione introdotte nei weekend e sulle condizioni del commercio nel centro storico lughese "con l’obiettivo – spiega – di coinvolgere cittadini, esercenti e associazioni di categoria in una riflessione obiettiva e costruttiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

