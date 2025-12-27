No alla nuova tassa di scopo | Si fa cassa sulle spalle dei cittadini Le imprese non sono salvadanaio Il consigliere Binetti contesta il prelievo giustificato con la necessità di finanziare nuove asfaltature
"Tassa di scopo: il Comune fa cassa sulle spalle dei cittadini, non è una tassa alla Robin Hood". Il consigliere comunale di opposizione Alessio Binetti ritiene che la tassa di scopo approvata ad Arcola sia "l’ennesimo balzello giustificato da progetti futuri dai contorni vaghi, con tempi incerti e risultati tutti da dimostrare. Ai cittadini viene chiesto di pagare subito, mentre rendicontazione e garanzie restano spesso solo promesse". Binetti chiede se "gli introiti saranno spesi come quelli ricevuti dalla Regione per l’asfaltatura di via XXV Aprile, dove basta un sopralluogo per rendersi conto, per non parlare del centro storico di Cerri, dove si è proceduto con una colata di cemento, salvo poi fare retromarcia accumulando costi su costi". 🔗 Leggi su Lanazione.it
