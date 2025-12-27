Nkunku rischia il taglio a gennaio | ecco chi può sostituirlo nell’attacco del Milan
Fortemente negativo l'impatto di Christopher Nkunku, attaccante francese classe 1997, nella stagione del Milan: il francese può essere tagliato nel calciomercato invernale. Ecco chi potrebbe arrivare al suo posto alla corte di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Calciomercato Milan, Nkunku può partire: ecco chi potrebbe rimpiazzarlo.
Nkunku in grande difficoltà, non ha saputo sfruttare la chance avute, ora per lui si fa anche più complessa - Nkunku in grande difficoltà, non ha saputo sfruttare la chance avute, ora per lui si fa anche più complessa Il reparto offensivo del Milan si appresta a vivere una fase di profonda trasformazione. milannews24.com
#Milan, Rafa #Leao si è allenato con il gruppo ma non è ancora al 100%. Serio rischio panchina per domenica a pranzo contro il Verona. Possibile coppia Nkunku-Pulisic. Fonte: Gazzetta - facebook.com facebook
ULTIM'ORA LEAO: RISCHIO PANCHINA! Aggiornamento pesantissimo di @luca_bianchin da Milanello: Condizione: Rafa si è allenato ma non è al 100%. Meglio rischiare Rafa subito o tenersi l'asso nella manica per il secondo tempo #Leao x.com
