Nkunku Juve | Repubblica lancia l’indiscrezione per l’attacco bianconero Cosa c’è dietro questo nome in vista di gennaio
Nkunku Juve: Repubblica ha fatto emergere questa indiscrezione per l’attacco bianconero. La verità su questo nome in vista di gennaio. Il matrimonio tra il Milan e Christopher Nkunku sembra già giunto ai titoli di coda, appena sei mesi dopo il “sì” pronunciato in estate. L’attaccante francese, arrivato a Milanello con l’etichetta di top player capace di spaccare le partite, si è scontrato con la dura realtà del sistema tattico di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese non è riuscito a integrare il giocatore nei suoi schemi e, secondo quanto riportato da La Repubblica, il club ha deciso di metterlo ufficialmente sulla lista dei partenti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Mercato Juve: è indietro nelle gerarchie di Spalletti! Ora questo bianconero spinge per una cessione a gennaio. L’indiscrezione alimenta altre voci d’addio
Leggi anche: Guerreiro alla Juve: è un nome reale già per gennaio? L’affare potrebbe accelerare se questo bianconero dovesse compiere il percorso inverso al Bayern. Ultimissime
Nkunku verso Istanbul: il Milan chiede 35 milioni, ed occhio alla Juventus - Christopher Nkunku è la più grande delusione di questo avvio di stagione del Milan. milannews.it
Nkunku verso Istanbul Un movimento in uscita riguarda Nkunku. Il Milan chiede 35M. Ci sono interessamenti dalla Premier e la Juventus ha sondato l’ipotesi di uno scambio. Ma a offrire soldi veri sono Galatasaray e Fenerbahçe, con quest’ultimo che sembra i x.com
«MURO JUVE PER GATTI: RIFIUTATA LA PRIMA OFFERTA DEL MILAN!» #Gatti #Milan #Juventus #Calciomercato #Allegri #DanieleLongo #SerieA - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.