Nkunku Juve | Repubblica lancia l’indiscrezione per l’attacco bianconero Cosa c’è dietro questo nome in vista di gennaio

Nkunku Juve: Repubblica ha fatto emergere questa indiscrezione per l’attacco bianconero. La verità su questo nome in vista di gennaio. Il matrimonio tra il Milan e Christopher Nkunku sembra già giunto ai titoli di coda, appena sei mesi dopo il “sì” pronunciato in estate. L’attaccante francese, arrivato a Milanello con l’etichetta di top player capace di spaccare le partite, si è scontrato con la dura realtà del sistema tattico di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese non è riuscito a integrare il giocatore nei suoi schemi e, secondo quanto riportato da La Repubblica, il club ha deciso di metterlo ufficialmente sulla lista dei partenti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

