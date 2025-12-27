Nkunku in uscita c’è un derby per lui | ecco quanto vuole il Milan E se restasse in Italia?
Dopo appena quattro mesi può concludersi l'esperienza di Christopher Nkunku, attaccante francese classe 1997, nel Milan: andrà via nel calciomercato invernale? Se sì, dove? Il punto sull'ex giocatore di PSG, RB Lipsia e Chelsea. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Nkunku, tecnica e gol: un jolly per l'attacco con l'incognita infortuni - Francese di origini congolesi, Nkunku è cresciuto nel settore giovanile del Paris Saint- sportmediaset.mediaset.it
Nkunku verso Istanbul Un movimento in uscita riguarda Nkunku. Il Milan chiede 35M. Ci sono interessamenti dalla Premier e la Juventus ha sondato l’ipotesi di uno scambio. Ma a offrire soldi veri sono Galatasaray e Fenerbahçe, con quest’ultimo che sembra i x.com
PEDULLÀ NON FA SCONTI: "NKUNKU UN BAGNO DI SANGUE" L'analisi dell'esperto di mercato sul canale YouTube. Riuscirà Tare a piazzare il colpo in uscita per arrivare al brasiliano #Pedullà #Milan #Nkunku #GabrielJesus #Fullkrug #Calci - facebook.com facebook
