Nkunku in uscita c’è un derby per lui | ecco quanto vuole il Milan E se restasse in Italia?

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo appena quattro mesi può concludersi l'esperienza di Christopher Nkunku, attaccante francese classe 1997, nel Milan: andrà via nel calciomercato invernale? Se sì, dove? Il punto sull'ex giocatore di PSG, RB Lipsia e Chelsea. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

nkunku in uscita c8217232 un derby per lui ecco quanto vuole il milan e se restasse in italia

© Pianetamilan.it - Nkunku in uscita, c’è un derby per lui: ecco quanto vuole il Milan. E se restasse in Italia?

Leggi anche: Magull carica per il derby contro il Milan: «Sappiamo quanto conti in Italia, felici di affrontare le rossonere. Ecco che partita servirà»

Leggi anche: Ex Milan, Papin: “Nkunku non è come gli altri, in Italia è difficile per lui. Maignan? Incredibile”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Nkunku, tecnica e gol: un jolly per l'attacco con l'incognita infortuni - Francese di origini congolesi, Nkunku è cresciuto nel settore giovanile del Paris Saint- sportmediaset.mediaset.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.