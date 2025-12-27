Nkunku in partenza | tre i club interessati uno in Italia La richiesta del Milan

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo appena quattro mesi può concludersi l'esperienza di Christopher Nkunku, attaccante francese classe 1997, nel Milan: andrà via nel calciomercato invernale? Se sì, dove? Il punto sull'ex giocatore di PSG, RB Lipsia e Chelsea. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

nkunku in partenza tre i club interessati uno in italia la richiesta del milan

© Pianetamilan.it - Nkunku in partenza: tre i club interessati (uno in Italia). La richiesta del Milan

Leggi anche: Il Napoli è tra i club interessati a uno dei talenti della Serie A

Leggi anche: Il Napoli è tra i club interessati a uno dei talenti della Serie A

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Calciomercato, contatto Milan-Gatti. Nkunku verso Istanbul; Condò: Nkunku è un fantasma! Il confronto con Hojlund è straziante.

nkunku partenza tre clubNkunku verso Istanbul: il Milan chiede 35 milioni, ed occhio alla Juventus - Christopher Nkunku è la più grande delusione di questo avvio di stagione del Milan. milannews.it

nkunku partenza tre clubRoma, è quasi fatta per Zirkzee. Milan, Nkunku può partire. Juve, il nuovo ds è l’ex Genoa Ottolini - I giallorossi sono vicinissimi alla chiusura della trattativa per Joshua Zirkzee dal Manchester United. eurosport.it

Mercato Milan, ritorno di fiamma per Zirkzee! Rossoneri forti sull’olandese ma sono tre gli ostacoli da superare - Mercato Milan, pesante ritorno di fiamma per Zirkzee in caso di partenza di Nkunku a gennaio: forte concorrenza della Roma Il mercato invernale del Milan sta per entrare nel vivo con una strategia che ... milannews24.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.