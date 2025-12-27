Nigeria-Tunisia | formazioni statistiche e anteprime

2025-12-26 23:30:00 Il web non parla d’altro: Anteprima per Nigeria-Tunisia. Due squadre vittoriose nella giornata di apertura si scontrano domani a Fes e il vincitore sa che si assicurerà quasi un posto nella fase a eliminazione diretta della Coppa d’Africa. La Nigeria batte la Tanzania mentre la Tunisia batte l’Uganda 3-1 e si porta in vantaggio nel Gruppo C. L’allenatore dei Super Eagles Eric Chelle è diffidente nei confronti dei nordafricani, ma dice che la cosa più importante è rimanere concentrati sull’obiettivo più ampio. Chelle ha dichiarato: “Questa partita non sarà facile. La Tunisia è una grande squadra e ha molti buoni giocatori, sia esperti che giovani. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Leggi anche: Camerun-Gabon: formazioni, statistiche e anteprime

Leggi anche: Portogallo-Irlanda: formazioni, statistiche e anteprime

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Pronostico Nigeria-Tunisia: probabili formazioni e statistiche Coppa d’Africa (27-12-2025); Napoli-Bologna, le probabili: Conte conferma la formazione anti-Milan; Pronostico Uganda-Tanzania: probabili formazioni e statistiche Coppa d’Africa (27-12-2025); Nigeria-Tunisia (Coppa d’Africa, 27-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici.

Pronostico Nigeria-Tunisia: il ribaltone in tutto - Tunisia è una gara della seconda giornata di Coppa d’Africa: pronostico, probabili formazioni e dove vederla Questa è una delle partite più importanti della fase a gironi della Coppa d’Africa: ... ilveggente.it