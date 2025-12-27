Niente Avatar 4 e 5? James Cameron rivelerà i dettagli della trama in una conferenza stampa

Nonostante Disney abbia già fissato le date di uscita di Avatar 4 ed Avatar 5, James Cameron ha sorprendentemente frenato sull’argomento durante il press tour di Avatar: Fuoco e Cenere. Il regista ha chiarito che il futuro della saga non è automatico e dipenderà, come sempre, dai risultati commerciali. Pur sperando di poter completare il progetto fino al quinto capitolo, Cameron ha ammesso che ogni film deve dimostrare di avere un senso anche dal punto di vista economico, suggerendo di conseguenza che la saga di Avatar, insomma, non è ancora scolpita nella pietra. E il suo creatore ha già pronto un piano alternativo. 🔗 Leggi su Game-experience.it

