Nicole Claveloux bambini paffuti e inquietanti
Bambini paffuti e buffi, maliziosi e irriverenti come la loro autrice, animano le pagine di fumetti e albi illustrati. A tratti inquietanti, per nulla rassicuranti, disegnati dalla mano di Nicole . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Eris Edizioni pubblica La mano verde e altri racconti di Nicole Claveloux - Nicole Claveloux, figura centrale del fumetto e dell’illustrazione francese, arriva finalmente in Italia con La mano verde e altri racconti, in uscita oggi per Eris edizioni. comicus.it
Il ventiduesimo libro dell'anno è La mano verde e altri racconti di Nicole Claveloux ed Edith Zha. Uscito in anteprima a Lucca Comics e ufficialmente durante i giorni di @aocchiapertibologna che ha dedicato la mostra principale alle tavole di Nicole, questo libr - facebook.com facebook
