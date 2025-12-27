Nicola | Napoli galvanizzato ottima verifica per noi

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le parole del tecnico della Cremonese alla vigilia del match contro il Napoli. Davide Nicola, tecnico della Cremonese, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa.

PRESS CONFERENCE - Cremonese, Nicola: Il Napoli sarà galvanizzato dalla vittoria della Supercoppa, per noi è la verifica migliore, dobbiamo essere bravi anche a provocarli.

nicola napoli galvanizzato ottimaPRESS CONFERENCE - Cremonese, Nicola: "Il Napoli sarà galvanizzato dalla vittoria della Supercoppa, per noi è la verifica migliore, dobbiamo essere bravi anche a provocarli" - Davide Nicola, allenatore della Cremonese, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa, alla vigilia del match contro il Napoli. napolimagazine.com

