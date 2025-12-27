Nicola | Napoli galvanizzato ottima verifica per noi

PRESS CONFERENCE - Cremonese, Nicola: "Il Napoli sarà galvanizzato dalla vittoria della Supercoppa, per noi è la verifica migliore, dobbiamo essere bravi anche a provocarli" - Davide Nicola, allenatore della Cremonese, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa, alla vigilia del match contro il Napoli. napolimagazine.com

L'automobile della scorta del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Nicola Gratteri, è rimasta coinvolta in un incidente stradale - facebook.com facebook

Un'auto della scorta del procuratore di Napoli, Nicola Gratteri è rimasta coinvolta in un incidente nel tratto in cui la statale 106 ionica attraversa il centro di Santa Caterina dello Ionio. Tre feriti lievi e nessuna conseguenza per il magistrato. #ANSA x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.