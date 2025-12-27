Nico Paz illumina il Como dilaga | 0-3 al Lecce

Lecce, 27 dicembre 2025 – Dopo due settimane di pausa il Como torna alla vittoria e lo fa con prepotenza al Via del Mare. La squadra di Fabregas, squalificato e costretto a seguire il match dalla tribuna, si impone per 3-0 sul Lecce, con ancora una volta il protagonista più atteso. Il talento cristallino di Nicolás Paz Martínez, detto Nico, indirizza la gara già nel primo tempo con una conclusione dalla distanza, deviata in maniera decisiva da Tiago Gabriel. Nella ripresa il Como gestisce con ordine e chiude definitivamente i conti nell’ultima mezz’ora: prima il gol da vero opportunista di Jacobo Ramon, poi il rasoterra fulmineo di Douvikas, lanciato a rete da un assist illuminante dello stesso Paz. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Nico Paz illumina, il Como dilaga: 0-3 al Lecce Leggi anche: Il Como a Lecce ne fa 3: a segno Nico Paz, Ramon e Douvikas Leggi anche: Lecce-Como 0-1: la sblocca Nico Paz da fuori La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Nico Paz illumina, il Como dilaga: 0-3 al Lecce - Lecce, 27 dicembre 2025 – Dopo due settimane di pausa il Como torna alla vittoria e lo fa con prepotenza al Via del Mare. sport.quotidiano.net

Lecce-Como 0-3, gol di Nico Paz, Ramon e Douvikas. Fabregas torna a vincere - Dopo due sconfitte di fila, la squadra di Fabregas passa al Via del Mare e si prende provvisoriamente il sesto posto in classifica. sport.sky.it

Di Francesco si infuria per un fallo di Nico Paz, il Como segna, l'arbitro lo caccia: cosa è successo a Lecce - In occasione della rete, Eusebio Di Francesco ha protestato con veemenza per il modo in cui Nico Paz si è liberato della ma ... corrieredellosport.it

Nico Paz illumina Douvikas e Moreno colpiscono Fabregas sorride e vola con il suo Como delle meraviglie #ComoSassuolo #SerieAEnilive #DAZN x.com

