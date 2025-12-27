È la nevicata più intensa degli ultimi 3 anni: atmosfera suggestiva a Manhattan, ma scattano cancellazioni di voli e un’allerta per la sicurezza. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

New York bloccata da una bufera di neve: almeno 1700 voli bloccati, la città va in tilt

