New York bloccata da una bufera di neve | almeno 1700 voli bloccati la città va in tilt
È la nevicata più intensa degli ultimi 3 anni: atmosfera suggestiva a Manhattan, ma scattano cancellazioni di voli e un’allerta per la sicurezza. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Centinaia di turisti bloccati da una bufera di neve sul Monte Everest: soccorsi in corso
Leggi anche: Incubo sull'Everest, 200 alpinisti bloccati da una bufera di neve. C'è già un morto di ipotermia
Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.
Forse il colpo partito da un'arma non bloccata con la sicura - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.